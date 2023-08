"Vous nuisez à la force de dissuasion" : Netanyahou a réprimandé le chef de l'armée (média)

Le Premier ministre a eu une conversation tendue vendredi avec le chef d'état-major et d'autres hauts responsables militaires

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réprimandé le chef de l'armée israélienne, Herzi Halevi, et le commandant de l'armée de l'air, Tomer Bar, lors d'un appel téléphonique vendredi, a rapporté dimanche soir Channel 13. A l'issue d'une réunion avec des réservistes dans une énième tentative de les convaincre à reprendre du service, M. Bar a averti que la crise avait un effet de plus en plus négatif sur l'armée.

"Il s'agit d'une armée qui a pris le contrôle du pays, vous nuisez à la force de dissuasion", aurait crié M. Netanyahou. "Pourquoi faites-vous de tels titres ?", s'est-il insurgé. "Je ne peux pas rester à l'écart lorsque la condition physique et militaire est compromise", a répondu M. Halevi. "Même lorsque le Premier ministre parle de manière agressive, il ne crie pas. Il transmet ses commentaires et ses ordres d'une manière professionnelle", a indiqué un communiqué du bureau de M. Netanyahou.

Haim Tzach / GPO Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) holding a security assessment with Defense Minister Yoav Gallant (L) and Chief of Staff Herzi Halevi.

Par ailleurs, le Premier ministre a rencontré les responsables sécuritaires et le ministre Yoav Gallant concernant l'état de préparation de Tsahal pour ses missions. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major et les généraux de Tsahal ont présenté au Premier ministre le tableau de la situation concernant la compétence et la cohésion de Tsahal et ont noté les actions entreprises sur le terrain. Le bureau du Premier ministre a déclaré que M. Netanyahou avait donné pour instruction de maintenir la compétence et la préparation de Tsahal pour se tenir prêt quelles que soient les circonstances.

Selon Channel 12, qui n'a pas cité de source, M. Netanyahou a indiqué aux hauts responsables de la sécurité lors de la réunion, que la coalition était susceptible de mettre fin à ses efforts pour affaiblir le système judiciaire reprochant à l'opposition l'échec des négociations avant l'adoption du premier projet de loi le mois dernier. Selon M. Netanyahou, il est peu probable que les parties parviennent à un accord sur la réforme du Comité de sélection des juges.