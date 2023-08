"Le moment est venu d'intensifier la lutte" : le secteur arabe en colère contre le gouvernement

Les classes dans les écoles des localités arabes n'ouvriront pas le 1er septembre après la décision de Smotrich de geler les budgets

Suite à une manifestation dimanche devant le ministère des Finances à Jérusalem, les leaders du secteur arabe ont annoncé lundi une grève pour la semaine prochaine dans toutes les localités arabes, écoles incluses. Les responsables prévoient d'intensifier leurs protestations contre la politique gouvernementale, qu'ils jugent insatisfaisante face à l'escalade de la violence et de la criminalité dans la communauté arabe, et contre les décisions récentes de coupes budgétaires les affectant.

"La décision du ministre des Finances Betsalel Smotrich de ne pas transférer les soldes budgétaires dus aux localités arabes d'un montant de 200 millions de shekels nous porte gravement atteinte", a déclaré le Comité national des responsables des localités arabes, qui a menacé d'une grève de plus grande ampleur si le gouvernement ne répondait pas aux exigences du comité.

"Les chefs du secteur arabe en ont assez de l'inaction de ce gouvernement, nous n'avons d'autre choix que d'intensifier notre combat pour le bien de nos enfants qui souffrent des politiques du gouvernement. Nous appelons à soutenir la lutte et les demandes légitimes du comité et à prendre des mesures pratiques", a déclaré Moder Younès, chef du comité.

Le comité a également appelé la Histadrout (principal syndicat des travailleurs) à le soutenir et a adressé "un message aux représentants des ambassades de divers pays dans lequel il dénonce l'attitude du gouvernement envers la société arabe et la politique de discrimination à l'encontre des citoyens arabes et des autorités", selon un communiqué.

Cette grève annoncée intervient alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait assuré mercredi dernier que les fonds pour les localités arabes seront transférés après un contrôle approprié.