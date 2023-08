Discrimination dans les transports publics : "l'Etat d'Israël est un pays libre", rappelle Netanyahou

"Ceux qui agissent de la sorte enfreignent la loi et doivent être punis", a affirmé le Premier ministre alors que les cas de discrimination se multiplient

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi lundi après-midi à la série d'incidents au cours desquels des femmes laïques ont été victimes de discrimination par des chauffeurs de bus ou des passagers haredi (ultra-orthodoxes) au cours des derniers jours.

"L'État d'Israël est un pays libre dans lequel personne ne fixera de limites à l'utilisation des transports publics et dans lequel personne ne dictera où s'asseoir. Ceux qui agissent de la sorte enfreignent la loi et doivent être punis", a déclaré le Premier ministre.

Dimanche, un groupe d’adolescentes a été sommé de "se couvrir" et de se placer à l'arrière d'un bus à Ashdod car elles portaient des vêtements qui montraient leurs bras et leurs jambes. "Nous étions sous le choc", ont déclaré les filles après l’incident. "Tout le monde a détourné le regard vers le sol. Il n’y avait que des haredi dans le bus, et ils n’ont pas réagi. Nous nous sommes sentis impuissantes et humiliées", ont-elles affirmé. Pas moins de trois incidents de ce type ont été recensés dimanche, selon le JPost.

La semaine dernière, deux femmes ont été visées dans un bus en direction de la mer Morte par des haredi qui leur reprochaient de ne pas être habillées modestement. Selon Kan, le chauffeur leur a dit une fois de laisser les femmes tranquilles avant de poursuivre le voyage. Même lorsque l'une des femmes a appelé la police qui lui a dit que le chauffeur devait s'arrêter, ce dernier ne s'est arrêté que quelques instants et a continué en disant : "Je ne m'arrête pas et je n'attends pas la police, je m'en fiche".

Fin juillet, un chauffeur de bus de la station balnéaire d'Eilat a refusé de continuer à conduire parce qu'une femme portant un débardeur sans manches était montée dans le bus.