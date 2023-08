La plus ancienne porte d'Israël découverte près de Kiryat Gat

Cette porte est reliée au mur de la ville qui a été découvert lors de fouilles précédentes

La plus ancienne porte connue en Terre d'Israël a été récemment découverte à Tel Erani, près de la zone industrielle de Kiryat Gat. Depuis un mois, l'Autorité des antiquités mène une fouille archéologique financée par la société Mekorot avant de poser une conduite d'eau. Une porte et une partie du système de fortification d'une ville antique ont été découverts sur le site, datant de l'âge du bronze ancien, environ 3 300 ans avant J.-C. Ces découvertes symbolisent le début de l'urbanisation en Israël.

La porte a été conservée sur une hauteur d'un mètre et demi et se présente sous la forme d'un "couloir" de grosses pierres qui menait à l'ancienne ville. Deux tours ont été érigées des deux côtés de la porte, qui étaient également faites de grosses pierres, avec des rangées de briques entre elles. Cette porte est reliée au mur de la ville qui a été découvert lors de fouilles précédentes.

Selon Emily Bishoff, directrice des fouilles pour le compte de l'Autorité des antiquités, "C'est la première fois qu'une porte de telles dimensions datant de l'âge du bronze ancien est découverte. Afin de construire la porte et les murs, il a fallu fabriquer des briques et construire le système de fortification. Ce n'est pas un projet d'une ou deux personnes. La fortification témoigne d'une organisation sociale, symbolisant le début de l'urbanisme."

"Il est probable que tout passant, marchand ou ennemi qui voulait entrer dans Tel Arani devait passer par cette porte impressionnante", explique Martin-David Pasternak, chercheur à l'Autorité des antiquités. "La porte protégeait non seulement la ville, mais donnait aussi l'impression que l'on entrait dans un lieu très puissant, organisé politiquement, socialement et économiquement. Dans la dernière période de l'âge du bronze ancien, les Égyptiens eux-mêmes sont arrivés et se sont installés et ils ont également utilisé la porte."

Selon le Dr Yitzhak Paz, un archéologue spécialisé dans la période au nom de l'Autorité des Antiquités, "Tel Erani est un ancien centre urbain important qui fonctionnait ici dans la région, au début de l'âge du bronze. C'est une découverte importante, qui change la datation du début de l'urbanisation en Israël. Des fouilles approfondies menées ces dernières années ont daté le début de l'urbanisation en Israël à la fin du quatrième millénaire avant notre ère, mais les fouilles de Tel Erani indiquent que ce processus a commencé encore plus tôt".