Lors d'une inspection de routine des mezouzot au centre médical de Nahariya en Israël, il a été découvert que dans deux mezouzot posées aux portes d'un service d'oncologie, les feuilles de parchemin portant l'inscription "Shema Israël" ont été remplacées par des notes contre le judaïsme, faisant l'éloge de l'islam.

Sur les inscriptions on pouvait lire : "Tous les Juifs sont des menteurs et n'ont pas de religion; ils sont des meurtriers et des terroristes. Mort aux Juifs", et au dos en arabe : "Il n'y a de Dieu qu'Allah. Muhammad est le messager de Dieu. L'islam est la solution."

La direction du centre médical, qui prend en charge environ 600 000 habitants du nord, a été choquée par l'incident. Le directeur de l'hôpital, le professeur Masad Barhoum, a ordonné une inspection de toutes les mezouzot et une plainte a été déposée auprès de la police.

Yaakov Naumi/Flash90 Le député et rabbin Meir Poroush (Judaïsme unifié de la Torah), fixe une mezouzah lors de l'inauguration d'un nouveau centre médical à Bnei Brak (centre) en Israël

Dans la ville de Nahariya, le rabbin Yehoshua Maitlis a réagi avec tristesse affirmant qu'"il est impossible qu'une telle chose se produise dans l'État juif. Nous vivons ici dans le respect mutuel de toutes les confessions, et c'est un événement qui abîme le tissu délicat entre toutes les religions ici dans la région."

Les mezouzot sont des petits rouleaux de parchemin sur lequel les mots hébraïques du Shéma sont écrits à la main par un scribe et sont disposées aux portes des maisons juives.