Israël : fin de la crise autour de l'assurance maladie pour les réfugiés ukrainiens

"Le ministre des Affaires étrangères a prouvé aujourd'hui une fois de plus qu'il est un véritable ami de l'Ukraine et de la communauté juive d'Ukraine" (rabbin)

La crise autour de l'assurance maladie pour les réfugiés d'Ukraine en Israël touche à sa fin, a publié ce mardi sur X (ex-Twitter), le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba : "J'ai parlé avec le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, il m'a assuré que l'assurance maladie pour les Ukrainiens en Israël restera en vigueur et que le problème sera résolu bientôt. Je remercie mon collègue israélien, qui s'en occupe personnellement. Nous avons également discuté d'un agenda bilatéral plus large", a-t-il affirmé.

https://twitter.com/i/web/status/1691087287017209857 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La semaine dernière, les médias ont affirmé que les réfugiés venus d'Ukraine en Israël depuis que la guerre contre la Russie a éclaté il y a environ un an et demi, ne seront pas éligibles pour recevoir des services de santé, une décision vivement contestée par l'ambassadeur d'Ukraine en Israël. "Au nom de la communauté juive, je remercie mon ami l'honorable ministre des Affaires étrangères Eli Cohen qui est personnellement intervenu pour apporter une solution au problème, comme il me l'a dit lors de notre dernière conversation la semaine dernière", a réagi le rabbin Moshe Asman.

i24NEWS Rabbi Moshe Reuven Azman, grand rabbin d'Ukraine

"Il n'y a pas plus significatif comme acte humanitaire que d'aider les réfugiés de guerre dans leurs moments difficiles et de leur faciliter la vie. Leurs souffrances ont été minimisées depuis plus d'un an. Le ministre des Affaires étrangères a prouvé aujourd'hui une fois de plus qu'il est un véritable ami de l'Ukraine et de la communauté juive d'Ukraine", a-t-il conclu.