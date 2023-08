Israël : Netanyahou et Gallant témoignent leur soutien au chef de l'armée

Les deux hommes ont publié une déclaration conjointe à Herzi Halevi, ciblé par des attaques

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont annoncé ce mardi qu'ils travaillaient en coopération et apportaient leur plein soutien au chef d'état-major Herzi Halevi et aux officiers de Tsahal pour assurer la sécurité du pays et de ses citoyens.

Les deux hommes ont rejeté toutes les attaques contre les hauts responsables de l'establishment de la sécurité et ont exprimé leur soutien aux commandants et aux soldats de Tsahal. A l'ombre des critiques des responsables gouvernementaux à l'encontre des hauts responsables de Tsahal, des hauts responsables de l'establishment de la défense ont déclaré au quotidien israélien Maariv, que la conduite des membres du gouvernement est à l'"origine de l'anarchie et porte atteinte à la sécurité de l'État". Le ministre de la Coopération régionale, David Amsalem, a dénoncé la "rébellion" au sein de l'armée israélienne et a même fustigé les opposants à la réforme judiciaire.

Avshalom Sassoni/Flash90 Yair Netanyahou

Lundi, Yaïr Netanyahou, le fils du Premier ministre Benjamin Netanyahou, avait partagé un message Facebook du journaliste Erez Tadmor qui fustigeait le chef d’état-major de Tsahal pour son manque de fermeté contre les réservistes récalcitrants, qui refusaient d'assurer leur service volontaire en raison de la réforme judiciaire. Halevi "restera dans les mémoires comme le chef d’état-major qui a le plus échoué dans l’histoire de l’armée israélienne", a-t-il affirmé. Le fils de Netanyahou a fini par supprimer la publication. "Vous êtes l’un des officiers les plus remarquables que j’ai rencontrés au cours de toutes mes années passées au sein de Tsahal et des forces de sécurité – un commandant courageux, honnête, sérieux, pondéré et minutieux", avait réagi le ministre de la Défense Yoav Gallant en soutien au chef d'état-major.