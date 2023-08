Israël : l'inflation se modère, les prix des appartements à l'achat baissent

Les prix des appartements ont baissé en un an de 8,9% à Haïfa, de 6,6% à Jérusalem, de 5,2% dans le sud, de 5,2% dans la région centrale et de 2% à Tel-Aviv

L'indice des prix à la consommation (IPC) d'Israël a augmenté de 0,3 % en juillet, a rapporté mardi le site économique Globes. Au cours des douze mois précédant juillet, l'indice a augmenté de 3,3 %. Les chiffres publiés par le Bureau central des statistiques ont surpris, car les analystes prévoyaient une hausse de 0,4 % de l'IPC en juillet. La fourchette cible de la Banque d'Israël pour l'inflation annuelle est de 1 à 3 %.

Cependant, des augmentations notables ont été enregistrées sur les produits frais, en hausse de 3,4 % le mois dernier, dans le logement et les transports, en hausse de 0,7 % chacun, dans l'entretien de la maison, en hausse de 0,6 %, et dans l'alimentation, en hausse de 0,4 %. Le secteur du prêt-à-porter et des chaussures a baissé de 4,8% et celui des meubles et de l'équipement ménager a baissé de 1,2%. Par ailleurs, la hausse des loyers pour les nouveaux locataires reste préoccupante. Pour les locataires qui renouvellent leur bail, la hausse a été de 3,8 %, et pour les nouveaux locataires, de 9 %. Le Bureau central des statistiques a également publié des chiffres sur les prix des logements, qui ne font pas partie de l'IPC.

Miriam Alster/FLASH90 Des immeubles en construction à Tel Aviv, le 6 novembre 2019

Une comparaison des prix des transactions immobilières en mai-juin 2023 avec les transactions en avril-mai 2023 montre une baisse de 0,2 %. Par rapport à mai-juin 2022, les prix de mai-juin 2023 ont baissé de 5,2 %. Dans la répartition par région, les prix ont baissé en un an de 8,9% à Haïfa, de 6,6% à Jérusalem, de 5,2% dans le sud, de 5,2% dans la région centrale et de 2% à Tel-Aviv. Ori Greenfeld, économiste en chef, a déclaré que l'IPC de juillet est une "bonne nouvelle du point de vue de l'inflation en Israël". "Si la dépréciation du shekel se poursuit, les attentes en matière d'inflation augmenteront à nouveau et la Banque d'Israël pourrait relever une nouvelle fois son taux d'intérêt", a-t-il conclu.