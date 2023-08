Israël : 215 nouveaux immigrants des Etats-Unis et du Canada font leur alyah

Les nouveaux immigrants ont choisi de s'installer à Jérusalem, Tel Aviv, Ra'anana, Beit Shemesh, Haïfa, Afula et Modi'in

215 nouveaux immigrants, venus des États-Unis et du Canada, sont arrivés mercredi, en Israël, sur un vol spécial d'El Al et de l'organisation "Nefesh Benefesh". Il s'agit du 64e vol que l'organisation effectue en coopération avec le ministère de l'Immigration et de l'Intégration, l'Agence juive, et Keren Kimem pour Israël.

Les passagers, qui s'ajoutent aux plus de 1300 Juifs d'Amérique du Nord qui ont immigré en Israël depuis le début de l'année, viennent de tous les États américains et provinces canadiennes dont New York, le New Jersey, la Californie, le Texas, l'Ohio, le Massachusetts, Ontario, le Minnesota ou encore l'Illinois.

Les nouveaux immigrants ont choisi de s'installer à Jérusalem, Tel Aviv, Ra'anana, Beit Shemesh, Haïfa, Afula et Modi'in. La plupart d'entre eux travaillent dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'ingénierie, de la comptabilité ou encore de l'ergothérapie.

No credit Nouveaux immigrants des Etats-Unis

Après un projet pilote réussi l'été dernier, mené par des représentants du ministère de l'Immigration et de l'Intégration et de l'Autorité de la population, sur le vol charter "Nefesh Benefesh", cette année, il a été décidé pour la première fois d'élargir la coopération entre les trois entités et d'effectuer une procédure d'intégration complète pour tous les immigrants. Leurs certificats d'immigrants leur ont été remis dans l'avion, ce qui leur a fait gagner beaucoup de temps, avant de récupérer les autres documents dans les jours qui suivent leur arrivée en Israël.

"J'ai été heureux de rencontrer les nouveaux immigrants à leur arrivée en Israël. C'est toujours excitant de voir des familles avec des enfants, des jeunes et des personnes âgées qui choisissent d'immigrer dans l'État d'Israël. Avec l'aide des programmes adaptés que nous lancerons bientôt et avec les chers partenaires de 'Nefesh Benefesh', je crois que nous allons être à la hauteur de la tâche. Je souhaite aux nombreux immigrants beaucoup de succès et une intégration facile et optimale en Israël", a déclaré le ministre de l'Immigration et de l'Intégration Ofir Sofer.