L'Université de Tel Aviv classée 1ère en dehors des USA pour le nombre de licornes établies par ses élèves

Une nouvelle étude de l'Université de Stanford classe l'Université de Tel Aviv au premier rang en Israël et au premier rang mondial en dehors des États-Unis pour le nombre de licornes (entreprises privées évaluées à plus d'un milliard de dollars) créées par ses anciens élèves.

Selon l'étude, dirigée par le professeur Ilya Strebulaev, chercheur en entrepreneuriat de la Stanford Graduate School of Business, l'Université de Stanford est la première au monde pour le nombre de licornes fondées par ses anciens élèves et l'Université de Tel Aviv est la première en dehors des États-Unis avec 43 licornes. Le classement est basé sur un ensemble de données de 1 100 startups qui ont levé plus d'un milliard de dollars auprès de fonds de capital-risque aux États-Unis.

Tel Aviv University Moshe Zviran

"Les découvertes du professeur Strebulaev prouvent une fois de plus que l'Université de Tel Aviv est l'université entrepreneuriale d'Israël, nourrissant plus de startups, et en particulier plus de licornes, que toute autre université du pays", déclare le professeur Moshe Zviran, directeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation à l'Université de Tel Aviv. "Nous avons atteint ce statut parce que nous accueillons les meilleurs étudiants dans un large éventail de disciplines, et aussi parce que ces dernières années, nous sommes devenus proactifs dans le sphères de l'entrepreneuriat et de l'innovation", a-t-il ajouté.

"La plupart des étudiants peuvent désormais inclure l'entrepreneuriat comme partie intégrante de leurs études pour un diplôme, acquérant ainsi des outils pour créer leurs propres startups, qui à l'avenir pourraient devenir des licornes", a affirmé Moshe Zviran.

En 2022, Pitchbook avait classé l'Université de Tel Aviv 7ème dans le monde et 1ère en dehors des USA pour le nombre de startups soutenues par du capital-risque fondées par des étudiants. Startup Genome a également classé l'Université de Tel Aviv parmi les meilleures universités, juste après Stanford, MIT, Harvard et Berkley, et 1ère en dehors des États-Unis.

"Nous avons pris la décision stratégique de positionner Tel Aviv comme la principale université entrepreneuriale d'Israël et de renforcer de manière proactive notre avantage technologique et commercial en tant que moyen de produire des startups et des licornes. Jusqu'à présent, ces réalisations ont été basées uniquement sur la qualité exceptionnelle de notre corps professoral, de nos étudiants et de notre programme", a conclu Moshe Zviran.