Un professeur de l’Université de Tel-Aviv élue parmi les 10 meilleurs ophtalmologues du monde

Le Prof. Anat Loewenstein, Doyenne adjointe de la Faculté de médecine de l'Université de Tel-Aviv, est entrée dans le « Temple de la Renommée » (Hall of Fame) réservé aux 10 « géants » de l’ophtalmologie dans le monde dont l’impact, « perdurera au-delà de leur mort », inauguré cette année par la revue scientifique The Ophtalmologist, pour ses travaux sur la détection précoce de la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge), a rapporté l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué.

Elle a été choisie pour son extraordinaire contribution au développement de l'ophtalmologie et à l'évolution des méthodes de traitement de la DMLA, maladie chronique de la rétine causant la perte progressive de la vue chez les personnes âgées, en Israël et dans le monde.

Le Prof. Loewenstein est diplômée de la Faculté de médecine de l'Université hébraïque de Jérusalem. Après avoir obtenu son doctorat en ophtalmologie à l'Université de Tel-Aviv, elle a suivi deux années de formation au Wilmer Institute de l’Université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis, où elle s'est spécialisée dans les maladies du corps vitré (gel qui remplit l’œil) et de la rétine, y compris les traitements médicamenteux et chirurgicaux. Elle a rejoint la Faculté de médecine de l'Université de Tel-Aviv en 1993, où elle est professeur titulaire depuis 2007. En 2012, elle se voit confier la chaire d’ophtalmologie de l’Université. Elle est également directrice du Département d'ophtalmologie du Centre médical Sourasky (Hôpital Ichilov) depuis 2000, présidente de la Société israélienne d'ophtalmologie, éditrice associée de l’European Journal of Ophthalmology and of Ophthalmologica et rédactrice en chef de la revue Journal Case Reports in Ophthalmology en Israël.

Le Prof. Loewenstein est spécialiste des maladies maculaires (de macula, centre de la rétine) qui entraînent une perte de la vision centrale et altèrent l'acuité visuelle. Ses travaux s'articulent autour de trois axes principaux : l’identification la plus précoce possible de la maladie, en particulier dans sa phase active afin de pouvoir la traiter avant l’apparition de dommages irréversibles ; l’étude de la toxicité rétinienne des nouveaux médicaments proposés ; enfin l’étude de l'efficacité des nouveaux traitements. Considérée comme l'un des meilleurs spécialistes et chirurgiens de la rétine au monde, elle a gagné sa place dans le « Temple de la renommée » de The Ophthalmologist Power List.

La revue scientifique The Ophtalmologist fournit aux professionnels de la vue les dernières découvertes en matière de recherche et innovation dans ce domaine. Depuis 2013, elle publie une ‘Power list’, liste annuelle des 100 personnes les plus influentes et inspirantes dans le domaine de l’ophtalmologie. Cette année, pour marquer le 10e anniversaire de sa publication, la revue a ajouté un « Hall of Fame », pour désigner les 10 ophtalmologues dans le monde « dont l’impact sur le domaine perdurera après leur mort ».