Israël : passe d'armes entre le chef de la police et Itamar Ben Gvir

"Il n'y a qu'une seule boussole, la loi", a soutenu M. Shabtai. "Celui qui est élu dicte la politique", a répliqué Itamar Ben Gvir

Le chef de la police, Kobi Shabtai, a répondu mercredi matin à la crainte d'une crise dans le pays et a déclaré que la police n'obéirait qu'à la loi, dans une critique apparente au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

"Je voudrais le dire clairement et sans ambiguïté : la police n'a qu'une seule boussole, la loi et la justice ; tant que je serai aux commandes, la loi décidera et nous n'agirons qu'en fonction d'elle", a assuré M. Shabtai lors d'une cérémonie de chefs de la police à Lod.

"Les policiers qui siègent ici luttent ensemble tous les jours de la semaine contre le terrorisme sanglant dans le secteur arabe. Nous avons réussi à saisir de l'argent liquide et déjoué des dizaines d'assassinats", a-t-il affirmé.

"Sans outils technologiques, nous continuerons à mener la guerre contre les criminels les yeux fermés. J'avais prévenu il y a un an que si les outils technologiques nous étaient retirés, nous commencerions à compter les corps", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre Ben Gvir et le commissaire Kobi Shabtai

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a répondu aux propos du commissaire de police. "La loi, la justice et les principes de la démocratie dans l'État d'Israël enseignent que le peuple se rend aux urnes et dit qui doit parler, et que celui qui est élu doit dicter la politique - et vous devez agir en conséquence", a réagi le ministre. Selon M. Ben Gvir : "C'est ainsi dans une démocratie, les politiciens sont élus et la politique qu'ils dictent doit tous nous guider. La police est apolitique et doit agir conformément à la loi", a-t-il souligné.

De vives tensions entre les deux hommes persistent sur la manière de gérer les crises. En mai, Kobi Shabtaï avait évoqué une "rupture de confiance" dans ses relations avec Itamar Ben Gvir. Les deux hommes se sont disputés à plusieurs reprises depuis que Ben Gvir est au pouvoir. Selon M. Shabtaï, Itamar Ben Gvir chercherait à exercer un contrôle plus direct sur les opérations et le personnel.