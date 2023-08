La tension est vive entre l'armée et le gouvernement

De hauts responsables de l'armée israélienne ont mis en garde ce mercredi les députés de la Knesset en affirmant que l'état de préparation de l'armée diminuait, au cours d'une réunion au sein de la commission des Affaires étrangères et de la défense de la Knesset. "Nous devons changer la situation actuelle, nous sommes dans une mauvaise passe", ont averti les responsables militaires.

Plus tôt ce mercredi, la députée du Likoud Tali Gottlieb a fustigé sur X (Ex-Twitter) le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour avoir défendu les responsables militaires. "Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous excusez-vous pour rien ?, a publié Mme Gotllieb. "Quel droit a un gouvernement d'exister si nous restons silencieux lorsque les hauts gradés de Tsahal ont envisagé de publier une déclaration concernant leur compétence d'une manière qui ferait le jeu de nos ennemis et nuirait gravement à notre résilience nationale ?", a-t-elle poursuivi en référence à la déclaration conjointe publiée avec Yoav Gallant.

Chaim Goldberg/Flash90 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

Mardi, M. Gallant a martelé aux députés de la Knesset que l'armée devait être exclue du débat politique. "C'est un outil de protection qui donne vie au peuple d'Israël", a-t-il souligné. Ses propos sont intervenus à la suite de la tempête provoquée par le ministre Amsalem lorsqu'il a critiqué le chef d'état-major et le commandant de l'armée de l'air.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont publié une déclaration conjointe pour exprimer leur plein soutien au chef d'état-major et aux officiers de Tsahal pour assurer la sécurité du pays et de ses citoyens.

"Le Premier ministre et le ministre de la Défense ont rejeté toute attaque contre des hauts responsables de l'establishment de la sécurité et soutiennent les commandants et les soldats de Tsahal "qui travaillent jour et nuit pour la sécurité d'Israël", ont assuré les deux hommes.