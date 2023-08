Israël : Yaïr Lapid veut le limogeage des ministres qui attaquent les officiers de l'armée

"Rien n'est sacré aux yeux de ces personnes. Ils n'ont aucune limite", a lancé le chef de l'opposition Yaïr Lapid

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a demandé mercredi au Premier ministre Benjamin Netanyahou de renvoyer les ministres qui attaquent le chef d'état-major et les officiers supérieurs de l'armée israélienne au sujet de la crise des réservistes liée à la réforme du système judiciaire.

"Les attaques ignobles et mensongères contre le chef d'état-major ces derniers jours, y compris aujourd'hui, par des ministres du gouvernement, des députés de la coalition et même le fils du Premier ministre, sont une insulte directe contre l'armée, la société israélienne, la résilience et la sécurité nationales", a déclaré M. Lapid.

"Rien n'est sacré aux yeux de ces personnes. Ils n'ont aucune limite", a-t-il ajouté.

Mardi, M. Netanyahou et le ministre de la défense, Yoav Gallant, ont publié une déclaration commune pour exprimer leur plein soutien à l'armée israélienne, après les attaques répétées contre les hauts gradés au sein de la coalition et de la part du fils du Premier ministre, Yair, au cours des derniers jours.

Yonatan Sindel/Flash90 Yoav Gallant, Benjamin Netanyahou et Yariv Levin à la Knesset

Ces attaques croissantes surviennent alors que Tsahal a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant aux dommages causés à l'état de préparation militaire par le refus de certains réservistes de remplir leurs fonctions en signe de protestation contre la législation controversée de la réforme du système judiciaire.