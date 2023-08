Une vidéo controversée compare Ben Gvir et Smotrich au Ku Klux Klan

La vidéo a été diffusée par un mouvement composé d'expatriés israéliens opposés à la réforme judiciaire

Les opposants à la réforme judiciaire controversée du gouvernement israélien ont publié une vidéo critique qui compare les membres du cabinet d'extrême droite, le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, à des membres du Ku Klux Klan, un groupe suprématiste blanc américain notoirement violent.

La vidéo, diffusée par le mouvement UnXeptable - Saving the Israeli Democracy, qui est composé d'expatriés israéliens opposés à la réforme judiciaire, dure un peu moins de trois minutes et expose les raisons de leur protestation, notamment en mettant en avant les opinions radicales des deux ministres.

Le narrateur de la vidéo déclare en anglais : "Imaginez que le ministère de la défense et le ministère des finances des États-Unis soient dirigés par des membres du Ku Klux Klan. C'est l'équivalent de ce qui se passe actuellement en Israël, avec deux des fascistes d'extrême droite les plus radicaux, Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, à des postes clés du gouvernement."

Ofir Gutelzon, leader du mouvement mondial UnXeptable, basé à San Francisco, a déclaré à Ynet que le mouvement opère dans plus de 170 endroits aux États-Unis, en Afrique du Nord, au Canada et en Australie, et bien qu'il ne soit pas directement lié aux organisations de protestation en Israël, leur objectif est le même. Selon Gutelzon, la communauté juive américaine est de plus en plus consciente des effets de la législation israélienne sur leur vie aux États-Unis. "Pendant des années, les juifs américains ont été habitués à ne pas prendre position contre ce qui se passe en Israël", a-t-il déclaré. "Ces derniers mois, ils ont pris conscience que la situation en Israël affectait leur vie ici. Ils craignent qu'Israël ne se radicalise et ils s'inquiètent également des valeurs communes que partagent les deux pays."

La vidéo a été réalisée par Galia Moors, une Israélienne vivant à New York, qui a confié à Ynet qu'elle suivait "avec anxiété" les événements en Israël. Inspirée par une récente série d'interviews du Premier ministre Netanyahou dans les médias américains, où il tentait de rassurer le public sur la situation démocratique en Israël, Moors a décidé de faire cette vidéo. "Les Américains qui ont regardé les interviews m'ont demandé : 'Quel est le motif des manifestations ?'", a-t-elle dit au site israélien. "Après plusieurs conversations avec des amis américains, lorsque je soulève la question de la composition du gouvernement et des personnes qui y siègent, c'est quelque chose qui les choque et leur parle, et ils s'en inquiètent. Ils se demandent alors comment nous en sommes arrivés là."