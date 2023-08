Selon un nouveau sondage, 50 % des Israéliens estiment que les médias présentent une image plus négative de la situation dans le pays

Une enquête du Bureau central des statistiques sur les personnes de 20 ans et plus révèle que seulement 25 % des Israéliens considère que les médias reflètent fidèlement la réalité de la situation du pays. Par ailleurs, 50 % des personnes interrogées estiment que les médias présentent une image plus négative de la situation en Israël, tandis que 13 % pensent que les médias donnent une image plus positive que la réalité.

Andrew Cowie (AFP/Archives) Des échelles et des caméras installées par des journalistes

L'étude montre par ailleurs que 47 % des personnes interrogées considèrent la télévision comme leur principale source d'information sur l'actualité, tandis que 42 % s'informent principalement sur des sites internet israéliens. Les données montrent aussi que la consommation d'information à la télévision augmente avec l'âge : elle concerne 33 % des 20-44 ans, 54 % des 45-64 ans et 74 % des 65 ans et plus.

Par ailleurs, 44 % des personnes sondées estiment que l'information en ligne ne saurait se substituer à celle diffusée par les supports conventionnels. Seule une minorité, 35 % des répondants, considère ces derniers comme des sources d'information fiables. Les résultats indiquent également que la télévision, les journaux et la radio bénéficient d'une confiance plus élevée que les réseaux sociaux. En effet, 44 % des personnes font confiance à la télévision et aux journaux, et 48 % à la radio, tandis que les réseaux sociaux ne recueillent que 28 % de confiance.

Enfin, une majorité de la population, soit 66 % des personnes interrogées, estime que le financement des médias par le gouvernement ne devrait pas influencer le contenu des informations diffusées.