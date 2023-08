La découverte d'un artefact a permis de dater ce complexe de tours de l'âge du bronze moyen

Les archéologues qui travaillent sur le site de Tel Shimron, dans la vallée de Jezreel au nord d'Israël, ont annoncé jeudi la découverte d'un passage voûté rare et exceptionnellement bien préservé datant d'environ 3 800 ans. Cette découverte est significative car elle représente la première utilisation d'une voûte en brique crue en encorbellement dans un passage au sud du Levant.

Eyecon Les escaliers en briques de terre dans le passage sont bloqués par un remblai de gravier et de gros rochers, Tel Shimron

Le passage date d'environ 200 ans après le début de l'histoire juive, il y a environ 4 000 ans. Daniel Master, codirecteur des fouilles de Tel Shimron, a déclaré que le passage est "le seul exemple de passage en brique crue avec une voûte en encorbellement intacte découvert dans le sud du Levant". Il a ajouté que la voûte est un ancêtre de l'arc radial en brique crue de la porte de Tel Dan et un exemple extraordinaire de la technologie mésopotamienne de la brique crue.

Eyecon Vue aérienne de la Basse Galilée depuis le site de fouilles de Tel Shimron

Les archéologues ont également découvert une tour composée de plus de 9 000 briques crues bien conservées et mesurant plus de cinq mètres de haut sur le côté sud de l'acropole de la ville antique. À l'intérieur de la structure, ils ont trouvé un couloir étroit menant à un passage voûté en briques crues, long de plus de deux mètres, qui descend dans la ville par des escaliers en briques crues et présente un toit en encorbellement fait de briques non cuites ornées de bandes de craie blanche.

Les archéologues ont également trouvé un récipient intact datant de l'âge du bronze moyen à l'entrée du passage, ainsi qu'un "bol de Nahariya", un vase d'offrande à sept anses. Ces découvertes ont permis de dater le complexe de tours de l'âge du bronze moyen, à une époque où le royaume de Tel Shimron était suffisamment puissant pour attirer l'attention des Égyptiens.

Le site de Tel Shimron, mentionné pour la première fois dans des textes égyptiens du début du deuxième millénaire avant notre ère, est une ruine immense qui domine le nord de la vallée de Jezreel en Israël. Il a été le théâtre de fouilles systématiques depuis 2016, et l'équipe dirigée par Master et Martin a déjà mis au jour des preuves d'une ville fortifiée des Cananéens, des fragments de la ville israélite de la période du Premier Temple et un village juif des premiers siècles de l'ère commune.