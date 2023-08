"C'est un jour de fête pour Israël" : inauguration de la ligne de tramway de Tel-Aviv

"Cette ligne servira à tout le monde - ceux qui nous soutiennent et ceux qui s'opposent à nous", a déclaré le Premier ministre

C'est un grand jour pour les habitants de Tel-Aviv : la première ligne dite "ligne rouge" du tramway a été inaugurée ce jeudi et va enfin traverser la métropole et les villes avoisinantes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a coupé le ruban lors de la cérémonie d'ouverture, en compagnie de la ministre des Transports, Miri Regev, le ministre de l'Energie, Israël Katz, et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich.

Avshalom Sassoni/Flash90 Benjamin Netanyahou lors de son allocution pendant la cérémonie d'inauguration du tramway à Petah Tikva

"Cette ligne servira à tout le monde - ceux qui nous soutiennent et ceux qui s'opposent à nous", a déclaré le Premier ministre, dans des propos à l'un des terminus de la ligne à Petah Tikva. "C'est un jour de fête pour Israël", a-t-il lancé.

Kobi Gideon (GPO) Inauguration du tramway

Des manifestants opposés à l'inauguration du tramway se sont rassemblés à l'extérieur de l'événement pendant son allocution. Plus de 20 ans de travaux ont été nécessaires pour que ce projet voie le jour. La ligne rouge sera ouverte au public dès vendredi 18 août, reliera Petah Tikva à Bat Yam et s'étendra sur 24 km, avec 33 stations desservant également les villes de Bnei Brak, Ramat Gan, et Tel-Aviv. Plusieurs artères ont été bloquées pour l'occasion, ce qui devrait provoquer de sérieux embouteillages dans la ville qui ne dort jamais.