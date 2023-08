Israël : le tramway de la discorde

L'inauguration du tramway a ressuscité le sempiternel conflit entre laïcs et religieux qui hante le pays

Le tramway qui relie Tel-Aviv et sa banlieue, inauguré ce jeudi par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, survient à un moment on ne peut plus symbolique. La réforme judiciaire a ressuscité, s'il en était besoin, le sempiternel conflit entre laïcs et religieux qui hante le pays, accentué récemment par des incidents entre femmes en short et ultra orthodoxes dans les transports en commun.

Si Netanyahou veut "connecter" les villes entre elles, le tramway cristallise aussi la frontière invisible entre les deux Israël. Avec ses 34 stations, il passera à la fois par des villes libérales et progressistes, tournées vers l'Occident et des villes beaucoup plus conservatrices comme Bnei Brak. Avec l'interdiction faite au tramway de rouler shabbat (samedi, jour saint), le jour de fête a perdu de son rayonnement pour un pan entier de la population.

Kobi Gideon (GPO) Inauguration du tramway de Tel-Aviv

"On ne comprend pas comment on peut arriver à une situation où on interdit à une majorité d'habitants de Tel-Aviv ou Ramat Gan l'utilisation du tramway le vendredi et le samedi", s'insurge un manifestant, ce jeudi, en pleine inauguration de Benjamin Netanyahou. "Cela démontre à quel point le gouvernement est déconnecté des réalités du terrain. Nous ne cherchons pas à imposer la présence du tramway à Bnei Brak ou Jérusalem, juste à bénéficier de notre liberté d'action au niveau local".

Décentraliser le pouvoir en Israël

"La clé est de décentraliser le pouvoir en Israël et d'accorder une sorte d'autonomie locale aux villes, qui permettra à chacun de vivre comme il l'entend. Sinon, vu le contexte de tensions que connaît le pays, les manifestations vont s'intensifier, et on risque de perdre tout ce que l'on a accompli pendant 75 ans", avertit le manifestant, sous couvert d'anonymat.

Les transports shabbat dans les villes libérales ont fait leur preuve, notamment à Haïfa, où les bus ne désemplissent pas le samedi. Cela démontre que le besoin est réel. D'après un article paru sur le site économique The Marker, quelque 45000 personnes utilisent les transports à Tel-Aviv et des villes avoisinantes chaque fin de semaine. "Nous ne voyons aucune cohérence dans cette décision, les voitures traversent le grand axe de Bnei Brak shabbat, alors pourquoi interdire les transports en commun ? Pourquoi les revendications des religieux s'arrêtent-elles au bus?", pointe du doigt Michel, qui participe régulièrement aux manifestations anti-gouvernement.

Miriam Alster/FLASH90 Essais du nouveau tramway à Tel Aviv, le 6 juin 2023

"Les tensions autour du tramway sont exacerbées parce que nous sommes dans une situation de crise grave, mais les débats sur les transports publics le shabbat ne sont pas nouveaux", tempère Philippe Velilla, spécialiste de la société israélienne. "Il s'agit d'une fracture ancienne entre deux publics, qui prouve surtout l'absence de réflexions et de solutions nouvelles", analyse-t-il. "Il faudrait par exemple, prendre en compte l'avis des populations concernées qui sont forcément différentes entre Tel-Aviv et Bnei Brak", a-t-il suggéré. Selon Daniel Haïk, analyste politique, la société Neta pourrait avoir le dernier mot sur la durée du fonctionnement du tramway. "Il est possible que selon la loi, ce ne soit pas forcément Miri Regev qui ait l'autorité. Tout dépendra aussi des municipalités", a-t-il conclu. Affaire à suivre...