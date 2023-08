Israël : manifestations au lendemain de l'inauguration du tramway

"Démocratie ! Non à la coercition religieuse ! Le peuple demande un tramway le shabbat", scandaient les protestataires

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés, vendredi, à plusieurs arrêts du tramway de Tel Aviv, pour protester contre le gouvernement, au lendemain de son inauguration jeudi par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Ouvert officiellement au public ce vendredi, le tramway provoque de vives tensions, notamment liées au fait que le train ne circulera pas le samedi. Mais la hausse des discriminations envers les femmes qui ne seraient pas habillées selon les normes ultra-orthodoxes dans les transports publics accentue aussi la colère des manifestants. "Démocratie ! Non à la coercition religieuse ! Le peuple demande un tramway le shabbat", scandaient les protestataires. "Je m'assois où je veux", pouvait-on encore lire sur les pancartes.

"Les travaux pour la construction du tramway à Tel-Aviv et dans sa région ont coûté 18 milliards de shekels aux contribuables. Tout le monde sait que cet argent provient d'abord et avant tout des impôts payés par le milieu de la high-tech, les habitants de Tel-Aviv, le public laïc qui travaille et sert à l'armée. Or, le gouvernement le plus extrémiste de l'histoire du pays, avec à sa tête les ultra-orthodoxes qui font ce qu'ils veulent de Netanyahou, entrave la liberté de circulation et nous empêche de profiter des infrastructures que nous avons financées pendant plus de 90 jours par an", a déclaré Ron, sur le quai de la station Elifelet.

"Nous sommes déterminés à ne plus nous laisser faire. Nous poursuivrons la mobilisation chaque jour s'il le faut, et beaucoup d'autres actions sont prévues ces prochains jours autour de la question, à commencer par un grand rassemblement, pendant shabbat, devant le domicile de la ministre des Transports, Miri Regev", a-t-il martelé à i24NEWS.

Plus tôt ce vendredi, la ministre des Transports a déclaré, lors d'une interview accordée à Channel 12, que "l'Etat d'Israël est un État juif" et que "le statu quo sera maintenu". "Je ne comprends pas contre quoi ils protestent", a-t-elle lancé. "Lorsque vous finissez par manifester contre tout et n'importe quoi, à la fin, plus personne n'y croit", a conclu la ministre.

