Israël : inauguration d'une ferme éducative bédouine par une organisation de jeunesse juive

La ferme portera le nom de soldats décédés de Tsahal et d'habitants du village tombés lors des guerres d'Israël

Cette semaine a eu lieu l'inauguration de la ferme éducative communautaire de 'Hatnua Hahadasha', l'organisation de jeunesse du HaShomer HaChadash, à Ka'abiyye-Tabbash-Hajajre dans le nord d'Israël. La nouvelle ferme est née de la coopération entre HaShomer HaChadash et le forum des conseils bédouins du nord, qui réunit six conseils bédouins. La ferme de Ka'abiyye rejoint ainsi les fermes éducatives communautaires établies à Zarzir et Wadi Hamam au cours des deux dernières années. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de l'égalité sociale, M. Amichai Chikli, du chef du conseil, M. Rafe Hajajare, des membres des chefs des autorités bédouines du Forum Nord, des représentants de la division de la sécurité sociale au ministère de Défense, des représentants de Tsahal et des familles endeuillées.

Les fermes sont un espace pédagogique dont le but est de connecter une communauté à sa terre. Les jeunes du village s'y rendront pour cultiver des légumes, ou encore travailler le bois. La ferme sera également ouverte au public, et des événements communautaires, des réunions et des activités seront organisés autour de la normalisation d'un dialogue judéo-arabe.

"L'égalité des chances est un devoir pour chaque gouvernement. S'assurer qu'un jeune Bédouin de 18 ans commence au même point qu'un jeune de Shimshit ou de du kibboutz Hanaton. Nous voyons l'activité des organisations criminelles de la région, l'argent qu'elles gagnent nous coûte des vies humaines et un prix très lourd pour la société israélienne. La ferme établie ici nous fait avancer pour avoir la capacité d'avoir un impact positif et un connexion entre les jeunes", a déclaré Amichai Chikli, ministre de l'Égalité sociale.

Yoram Shai Ferme Ka'abiyye-Tabbash-Hajajre

La ferme portera le nom de soldats décédés de Tsahal et d'habitants du village tombés durant les guerres d'Israël. L'événement a réuni les familles endeuillées qui ont été émues de voir leurs fils immortalisés dans une ferme du village.

"La ferme est un symbole de la création conjointe et de l'ensemencement des graines du changement, et nous espérons que ces graines, que nous plantons ici ensemble aujourd'hui, apporteront avec elles un message d'unité et d'acceptation de l'autre et de prévention de la violence. Nous espérons aussi que cela encouragera l'engagement social et la contribution à la communauté, renforcera le lien avec l'État d'Israël et encouragera le recrutement dans l'armée israélienne", a affirmé le chef du Conseil Ka'abiyye-Tabbash-Hajajre, Rafe Hajajare .

On Ri Rifman, co-fondateur et vice-président de HaShomer HaChadash assure que "nous sommes fiers de notre partenariat avec le Forum des conseils bédouins et heureux de commémorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour le pays. Nous avons toujours cru que le la terre n'est pas une cause de conflit mais un facteur unificateur."

Enfin, le représentant des familles endeuillées, M. Khaled Ka'abiyye a déploré le fait que "le village souffre de beaucoup de problèmes", exhortant "à ne pas laisser ces villages aux mains des organisations hostiles. Nous sommes une communauté qui aime le pays et Tsahal, s'il vous plaît, intégrez-nous dans les bureaux du gouvernement et dans les unités de Tsahal. De cette façon, nous pouvons intégrer tout le monde et maintenir une bonne relation entre nous", a-t-il conclu.

Fondée en 2007, HaShomer HaChadash s'efforce d'assurer une présence juive plus forte dans le Néguev et la Galilée, de promouvoir un sens de la responsabilité mutuelle au sein du peuple juif et de défendre les idéaux sionistes sur lesquels l'État d'Israël a été fondé.