Israël : une nouvelle école de médecine privée pour pallier le manque de docteurs

Pour pallier la pénurie de médecins attendue d'ici 2026 en Israël d'après le ministère de la Santé, une nouvelle école de médecine privée va ouvrir ses portes à l'Université Reichman, la première du genre dans le pays. Elle a pour but "d'aider à résoudre la pénurie existante, et d'augmenter de manière immédiate du nombre d'étudiants en médecine en Israël". La nouvelle école ouvrira en 2024, si le programme reçoit l'approbation du Conseil de l'enseignement supérieur (HEC), et formera environ 80 étudiants dans sa première phase, puis environ 120 étudiants par an. L'école sera établie en coopération avec l'hôpital Sheba et les caisses de santé Clalit et Maccabi.

En Israël, il y a environ 30 000 médecins, seulement 3,2 médecins pour 1000 habitants, contre une moyenne de 3,4 dans les pays de l'OCDE.

Ce faible nombre va bientôt diminuer de manière significative, principalement en raison d'une réforme pour réglementer les études médicales à l'étranger qui a disqualifié de nombreuses institutions, mais aussi en raison de l'augmentation de la population et d'une retraite massive dans les années à venir des médecins qui ont immigré en Israël dans les années 90.