"La femme d'Aviad lui a parlé quelques minutes avant l'attaque, nous sommes anéantis. Le père et le fils étaient unis dans la vie, ils l'ont été dans la mort."

Shay Nigreker, 60 ans, et son fils Aviad, 28 ans, originaires d'Ashdod, ont été tués dans un attentat par balle samedi après-midi à Hawara en Cisjordanie. Les deux hommes ont été abattus dans une station de lavage automatique alors qu'ils passaient la journée à Hawara pour faire des courses peu chères. "C'était une exécution", a déclaré un responsable militaire, "un tir à bout portant. Ce n'est pas un acte aléatoire."

Le terroriste palestinien, après avoir tiré sur les deux hommes, s'est enfui vers la ville de Naplouse.

27A according to israeli law Shay et son fils Aviad

"Nous sommes complètement sous le choc. La femme d'Aviad lui a parlé quelques minutes avant l'attaque, nous sommes anéantis. Ils étaient unis dans la vie, ils l'ont été dans la mort", a témoigné un proche des deux hommes.

Helen Gelber, conseillère municipale et candidate à la mairie d'Ashdod, leur a rendu hommage : "C'est un samedi déchirant pour Ashdod et pour tout le peuple d'Israël. C'est avec une grande douleur que j'ai été informée de l'attaque brutale à Hawara, au cours de laquelle un père et son fils habitants de la ville ont perdu la vie. Je fais confiance aux forces de sécurité qui mettront la main sur l'abominable terroriste. J'adresse mes plus sincères condoléances aux membres de la famille dans cette période difficile."

Le président Isaac Herzog a condamné l'attaque, déclarant : "C'est un samedi triste qui se termine dans une grande peine, nous ne devons pas laisser la terreur gagner".

L'enterrement des deux hommes aura lieu dimanche à Ashdod.

A 22h, le terroriste était toujours en fuite. Le Hamas et le Jihad islamique ont tous deux salué "le héros" qui a commis l'attentat.