Israël : troubles violents dans deux prisons

Les heurts ont eu lieu dans les ailes de prisonniers criminels non sécuritaires

Des troubles ont éclaté dimanche dans la prison de Rimonim à Even Yehuda et dans la prison d'Eshel près de Be'er Sheva.

Les heurts ont eu lieu dans des sections de la prison où étaient détenus des criminels non sécuritaires. Les autorités estiment que ces incidents ont été coordonnés entre les prisonniers impliqués. Les forces de sécurité spéciales ont été appelées pour disperser les détenus impliqués dans les troubles. Au cours de ces affrontements, deux prisonniers ont été légèrement blessés, ainsi qu'une gardienne de prison. Les gardiens et les soldats des unités spéciales ont fait irruption dans les prisons et ont fait sortir les prisonniers pour disperser les troubles en utilisant des gaz lacrymogènes.

En juillet de l'année dernière, le tribunal de district de Tel-Aviv a condamné Odeh Cottier, le chef de la grande organisation criminelle de Taybe, à 18 ans de prison. Il a été reconnu coupable avec 21 de ses hommes, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, de crimes violents graves, notamment de tentative de meurtre, de complicité de meurtre, de sabotage, d'extorsion et d'infractions fiscales. Le service pénitentiaire et la police soupçonnaient que ses hommes et lui soient responsables de plusieurs fusillades dans des prisons en Israël, pour se venger des conditions de son incarcération.