Le professeur d'histoire juive de l'Université Bar-Ilan nommé membre de l'Académie des sciences d'Israël

Le professeur Shmuel Feiner, du département Koschitzky d'histoire juive et du judaïsme contemporain de l'Université Bar-Ilan, a été nommé membre de la prestigieuse Académie des sciences et des sciences humaines d'Israël. La nomination du professeur Feiner témoigne de ses contributions exceptionnelles au domaine universitaire.

Le professeur Feiner est président de la Société historique d'Israël. De 2007 à 2019, il a été président de l'Institut Leo Baeck de Jérusalem pour l'étude du judaïsme allemand.

Ses recherches portent sur l'histoire juive moderne européenne aux XVIIIe et XIXe siècles, l'histoire juive allemande, le genre et la modernisation, la sécularisation juive, l'historiographie et l'histoire des Lumières juives.

Par ailleurs, le professeur Feiner s'est activement engagé dans diverses fonctions, pour faire progresser les sciences humaines, les études juives et la recherche historique d'Israël, dans des postes tels que chef de la Société historique d'Israël et membre du comité de rédaction de la revue Sion. Il a publié des dizaines de livres, siégé à plusieurs comités du Conseil de l'enseignement supérieur (CHE) et au comité de planification et de budgétisation du CHE, et a reçu de nombreux prix prestigieux pour ses recherches.

Le professeur David Harel, président de l'Académie des sciences et des sciences humaines d'Israël, a adressé ses chaleureuses félicitations aux membres nouvellement nommés de l'Académie. Il s'est dit convaincu que, parallèlement à leurs réalisations académiques et à leur expertise, ils contribueront grandement aux activités de l'Académie, l'enrichiront de leurs connaissances et de leur expérience et joueront un rôle essentiel dans l'avancement de la mission de l'Académie de favoriser l'excellence scientifique et l'innovation en Israël.

L'Académie des sciences et des sciences humaines d'Israël agit avec dévouement pour nourrir les esprits scientifiques les plus brillants du pays. Ses objectifs englobent la promotion d'efforts scientifiques solides et l'offre de précieuses consultations au gouvernement sur les questions relatives à la recherche et à la planification scientifique. L'Académie compte 149 membres accomplis qui continuent de façonner le paysage scientifique d'Israël grâce à leurs contributions révolutionnaires.