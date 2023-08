Israël : inhumation des deux victimes de l'attentat de Hawara

La chasse à l'homme se poursuit afin de retrouver le terroriste

Des centaines de personnes ont assisté aux funérailles de Shay Nigerker, 60 ans, et de son fils Aviad Nir, 28 ans, qui se sont déroulées ce dimanche au cimetière d'Ashdod. Les deux Israéliens ont été assassinés samedi dans une attaque terroriste à l'arme à feu dans le village palestinien de Hawara en Cisjordanie, alors qu'ils se trouvaient dans une laverie automatique.

Yehiel Lasry, le maire d'Ashdod, a rendu hommage aux victimes : "Shay et Aviad vaquaient à leur train-train quotidien ce samedi matin, sans imaginer le sort cruel qui les attendait (...) C'est un cri d'adieu, adieu à la vie. La vie simple et bonne d'un père et d'un fils qui s'est terminée par la terrible attaque du village de Hawara."

Le beau-fils de Shay Nigerker, Gabriel Stamker, a indiqué sur une chaîne israélienne que ce n'était pas la première fois que son beau-père se rendait à Hawara, mais qu'il évitait tout de même de s'y rendre en période de tensions sécuritaires. "Ce jour-là on lui a dit que c'était calme et qu'il pouvait y aller", a précisé l'homme.

Au cours des derniers mois, Hawara est devenue un véritable foyer de terrorisme. De nombreux Israéliens circulant à voiture à proximité de cette localité ont été blessés ou tués dans des attentats par balle. La chasse à l'homme se poursuit afin de retrouver l'auteur des coups de feu qui ont atteint Shay Nigerker et son fils Aviad à bout portant.