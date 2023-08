Le jeune Israélien arrêté dans le Sinaï finalement relâché

Nehorai Yitzhakavait été arrêté après une altercation avec le propriétaire d'un complexe touristique à Nuweiba

Nehorai Yitzhak, un jeune homme de 18 ans appartenant au mouvement hassidique Chabad, qui avait été arrêté après une altercation avec le propriétaire d'un complexe touristique à Nuweiba, dans la péninsule du Sinaï, en Égypte, a finalement été relâché en Israël après minuit dimanche soi. Yitzhak était sur place pour fournir de la nourriture casher aux voyageurs israéliens pendant le Shabbat.

Selon un témoin oculaire, l'incident a eu lieu samedi soir lorsque tous les Israéliens présents ont voulu prendre une photo de groupe. Yitzhak a demandé à tenir un drapeau du mouvement Chabad pour la photo, mais le propriétaire de l'établissement a refusé. Nehorai a alors rangé le sac contenant le drapeau, mais un employé est arrivé en colère, s'en est pris à lui et l'a poussé, déclenchant une confrontation.

Les employés du complexe ont bloqué la sortie avec leurs corps et ont éteint le Wi-Fi pour empêcher les Israéliens d'appeler à l'aide. Certains d'entre eux avaient cependant une carte SIM égyptienne et ont pu signaler l'incident à leur famille en Israël. Ce n'est qu'après que les familles ont contacté le consulat et l'ambassade d'Égypte que les forces de police égyptiennes sont arrivées sur les lieux.

Nehorai a été emmené dans un poste de police par des agents qui ont affirmé vouloir réconcilier les deux parties et libérer l'Israélien. Le jeune homme a cependant été détenu plus de 20 heures sans nourriture ni boisson. Les forces de sécurité égyptiennes l'ont forcé à signer des documents en arabe, qu'il ne comprenait pas, pour obtenir sa libération.

L'avocate Shiran Almado, qui représente la famille, a déclaré : "L'histoire est présentée comme une provocation de la part d'un juif qui a mis un drapeau dans un pays arabe et a causé une émeute. En réalité, cet homme s'est porté volontaire pour cuisiner de la nourriture casher pour les voyageurs dans son lieu de prédilection, le Sinaï, et il le fait depuis deux mois".