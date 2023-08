"Nous sommes au cœur d'une importante vague d'attentats terroristes" (général israélien)

"Nous sommes au milieu d'une escalade, d'une vague de terreur, comme nous n'en avons pas vu depuis longtemps", a-t-il affirmé lors d'un point presse

"Israël se trouve au milieu d'une importante vague de terreur, après l'attentat meurtrier perpétré ce lundi près de la ville d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie", a déclaré le chef du commandement central de l'armée israélienne, le général de division Yehuda Fuchs. "Nous sommes au milieu d'une escalade, d'une vague de terreur, comme nous n'en avons pas vu depuis longtemps", a-t-il affirmé lors d'un point presse près d'Hébron. "L'armée israélienne et les forces de sécurité opèrent quotidiennement dans toutes les régions pour déjouer le terrorisme", a-t-il martelé.

"Nous essayons de devancer l'ennemi et de contrecarrer ses plans. La plupart du temps, nous réussissons, mais aujourd'hui et cette semaine, nous n'y sommes pas parvenus", a reconnu le responsable militaire, faisant référence à l'attaque meurtrière de ce lundi et à l'assassinat d'un père et de son fils israéliens à Huwara samedi. Nous poursuivrons nos ennemis de Huwara et à Hébron, et dans n'importe quel autre endroit. Nous tirerons les leçons de ces incidents, nous enquêterons et nous en tirerons des enseignements", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a prévu, après l'attentat de ce lundi matin, d'"évaluer la situation sur le site de l'attaque, en compagnie de hauts responsables de la défense", a indiqué son bureau.