"Je suppose que nous allons voir à l'avenir d'autres opérations militaires", a-t-il affirmé à i24NEWS

"L'attentat près de Hébron de ce lundi est un peu différent, car il vient du Fatah et montre les désaccords qu'il peut y avoir avec les voies choisies par Mahmoud Abbas", a déclaré Grisha Yakubovich, ancien commandant au sein du Cogat, à i24NEWS.

"Il s'agit d'un attentat qui a eu lieu à Hébron et non à Jénine et je dirai même que c'est plus un attentat contre l'Autorité palestinienne que contre Israël", a-t-il estimé.

Selon M. Yakubovich, l'attentat est un message adressé à Mahmoud Abbas : "Si vous continuez à coopérer avec Israël, avec ce qui se passe à Jénine et dans le nord de la Judée-Samarie, nous allons vous embarrasser", a-t-il poursuivi. "Ils ne veulent surtout pas dire qu'il s'agit d'une opposition qui vient des rangs mêmes du Fatah, des brigades d'Al Aqsa", a ajouté l'ex-responsable militaire.

M. Yakubovich considère que la situation dans son ensemble est bien plus complexe et que cela va au-delà d'une confrontation directe avec Téhéran. Le Hamas tente de créer des fronts pour attaquer directement l'Etat hébreu. "Je suppose que nous allons voir à l'avenir d'autres opérations militaires. Je ne sais pas si cela ressemblera à ce qui a été fait à Jénine, mais il faut bien comprendre que ce qui s'est passé à Jénine était une sorte d'essai pilote, une sorte d'occasion qu'Israël a offert à l'Autorité palestinienne pour exprimer ses capacités", a expliqué M. Yakubovich. "S'il parvient à agir sur Jénine, nous ne verrons pas ce type d'opération militaire mais s'il échoue, nous verrons un renforcement supplémentaire des forces en Judée-Samarie et d'opérations semblables à celle de Jénine", a-t-il conclu.