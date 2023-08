Néguev : un camp d'été organisé pour la 1ère fois pour les jeunes handicapés

Environ 70 jeunes participeront à toutes sortes d'activités pendant 5 jours

Cette semaine, a eu lieu pour la première fois l'ouverture d'un camp d'été pour les jeunes handicapés à l'initiative du centre communautaire de Rahat dans le Néguev en Israël.

L'événement a été organisé en coopération avec le Département de la protection sociale de Rahat. Environ 70 jeunes participeront à toutes sortes d'activités pendant 5 jours. Une sortie au safari a notamment été organisée pour les familiariser avec les animaux.

"Rahat est considérée comme la première ville du pays à proposer des activités et des programmes de cette qualité pour les jeunes et les enfants handicapés. Le département de la protection sociale travaille tout au long de l'année afin de fournir les meilleurs services aux jeunes et à leurs familles", a déclaré Saeed Al-Abra, directeur du Département de la protection sociale.

Mouad Alziadna Camp d'été à Rahat

Les jeunes pourront prendre part à des activités d'art plastiques, des jeux dans la mousse, ou encore des visites.

Fouad Alzeadna, directeur du centre communautaire de Rahat, a déclaré que : "Travailler pour le bien-être de ces enfants aux besoins spécifiques nous distingue tout particulièrement au centre communautaire de Rahat. Des dizaines de programmes sont élaborés pour eux au cours de l'année, et ce camp est l'aboutissement d'un dur labeur où Rahat est témoin d'un changement dans ce domaine. Je remercie le département des personnes handicapées du centre communautaire, les bénévoles et les employés", a-t-il affirmé.

Mouad Alziadna Camp d'été à Rahat

De nombreuses initiatives sont mises en place en faveur de la jeunesse dans la communauté bédouine. En mai dernier, un programme qui offre des cours d'hébreu aux élèves de CP et CE1 âgés d'environ 6 à 7 ans avait été inauguré, afin de préparer au mieux leur intégration et leur avenir dans le pays.