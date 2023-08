Israël : le sergent David Yitzhak, tombé à Jénine, a été tué par erreur par Tsahal

Un soldat de Tsahal qui a aperçu une silhouette suspecte dans l'un des bâtiments, lui a tiré dessus

L'armée israélienne a annoncé mardi que le sergent-chef David Yehuda Yitzhak, tombé lors de l'opération à Jénine en juillet, avait été abattu par des tirs amis de Tsahal.

Selon l'enquête, les tirs ont eu lieu lors du retrait des troupes du camp de réfugiés de Jénine, alors que des échanges de coups de feu avaient lieu avec des Palestiniens. Un soldat de Tsahal qui a aperçu une silhouette suspecte dans l'un des bâtiments lui a tiré dessus, et David est mort sur le coup, suite à une erreur d'identification.

Les conclusions de l'enquête ont révélé des lacunes dans la manière dont les positions des forces ont été évaluées lors du départ du camp de réfugiés.

Le chef d'état-major, Herzi Halevi, a déclaré qu'il s'agissait "d'un incident malheureux, au cours duquel nous avons perdu un soldat de Tsahal".

Porte-Parole Beit El Funérailles du sergent-chef David Yehuda Yitzhak au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem, mercredi 5 juillet 2023

David Yitzchak, 23 ans, résidait à Beit El et servait dans l'unité Egoz. Il a laissé derrière lui ses parents et six frères et sœurs.

La région connaît un vif regain de tensions avec des attentats quasi quotidiens en Cisjordanie. Samedi, un père et son fils ont été tués dans une station de lavage automatique à Hawara et lundi, une mère de famille a été tuée dans son véhicule dans la région d'Hébron.