L'ère du streaming a-t-elle modifié notre relation à la musique? (étude israélienne)

Trois études dirigées par le professeur Ofer Bergman de l'Université Bar-Ilan en Israël ont révélé une relation fascinante entre le fait de collectionner de musique, et le plaisir de l'écoute à l'ère du streaming musical. Les études mettent en lumière l’impact des applications de streaming sur l’évaluation subjective de la musique, et suggèrent que redécouvrir l’acte de collectionner de la musique peut améliorer considérablement l’expérience d’écoute globale.

Depuis l'invention du gramophone par Thomas Edison il y a plus d'un siècle, les gens devaient acheter leur musique préférée pour pouvoir l'écouter. Les applications de musique en streaming permettent en revanche aux utilisateurs de stocker n'importe quelle quantité de musique sans frais supplémentaires (par exemple, en "likant" les chansons et en les ajoutant à des listes de lecture). Les applications de streaming permettent également aux utilisateurs d’écouter la musique en la recherchant ou en utilisant l’algorithme de recommandation de l’application – rendant la collecte de musique facultative pour la première fois dans l’histoire de la consommation musicale.

Les chercheurs de Bar-Ilan ont mené une étude qualitative qui montre que les personnes interrogées sont peu enthousiastes quant à leur rapport à l'accès à la musique de nos jours. L'abondance de chansons disponibles à peu de frais, voire gratuitement, est perçue comme ayant "dévalorisé" la musique.

Les résultats d’une étude ultérieure par questionnaire indiquent une réduction drastique de la taille de la collection à mesure que les individus passent aux applications de streaming. Une corrélation positive a notamment été identifiée entre la taille de la collection et le plaisir d’écoute.

Pour approfondir le lien entre la collection de musique et le plaisir d’écoute, les chercheurs ont mené une expérience invitant les participants à évaluer leur plaisir d'écoute en temps réel à l'aide d'une interface de chatbot, avant et après avoir collecté de la musique. Les résultats, récemment publiés dans la revue Personal and Ubiquitous Computing, ont démontré que les niveaux actuels de plaisir d'écoute étaient relativement faibles. Dans le même temps, les participants ont rapporté que le fait de collectionner de la musique était agréable plutôt que fastidieux et, plus important encore, que l’écoute de la musique collectée augmentait considérablement le plaisir d’écoute des participants.

Le professeur Ofer Bergman, du Département des sciences de l'information de l'Université Bar-Ilan, a exprimé son optimisme quant aux résultats. "Nos études soulignent le rôle essentiel de la collection musicale dans la formation de l'expérience subjective de la consommation musicale. En stockant sur les plateformes de streaming, les utilisateurs peuvent élever leur niveau de plaisir et éventuellement raviver leur passion pour la musique."

En encourageant les utilisateurs à adopter la collection de musique dans les applications de streaming, leur plaisir d'écoute peut être considérablement amélioré.