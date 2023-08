Israël réclame l'annulation de la conversion au judaïsme d'un musulman pour "tromperie"

Le jour même de sa conversion, le jeune homme s'est adressé au tribunal islamique de la charia pour se remarier avec son ex-femme

Dans une requête inhabituelle déposée auprès du tribunal de district de Jérusalem, l'Autorité de la population exige l'annulation de la conversion d'un jeune musulman réalisée par un tribunal rabbinique privé d'Efrat dans le Goush Etzion.

Cette demande intervient après qu'il soit apparu que le jour même de la déclaration de sa judéité, le jeune homme en question s'est adressé au tribunal islamique de la charia afin de se remarier avec son ex-femme musulmane, tout en entamant des démarches pour régulariser sa situation en Israël.

Le jeune homme, né dans une famille musulmane de Jaffa, a quitté son foyer dans sa jeunesse et a grandi dans une famille juive à Tel-Aviv où il a, selon lui, été éduqué dans la tradition religieuse. Dans la demande de disqualification de sa conversion, il est affirmé que la reconnaissance de la judéité du jeune homme a été accordée sur la base de tromperie, dissimulation de faits, fausse déclaration et fraude auprès de l'Autorité de la population et du tribunal religieux.

Le rabbin Shaoul Farber, membre du tribunal de conversion privé "Giour Kehalachah" qui a réalisé la conversion du jeune homme, a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à la demande d'annulation de celle-ci. "Dans la mesure où l'Autorité de la Population et de l'Immigration décide d'annuler son enregistrement en tant que juif, nous ne nous y opposerons pas. Le converti a suivi un processus de conversion avec nous selon toutes les exigences et procédures, et même au-delà. Son processus de conversion a commencé en juillet 2020 et s'est terminé en novembre 2022. Au cours de celui-ci, le converti a fait tout ce qui était attendu de lui, participant à toutes les réunions requises, et recevant un accompagnement étroit d'une famille religieuse observante de la Torah, qui a également surveillé sa conduite et son style de vie", a relaté le rabbin Farber.

"Une fois converti, il a choisi d’agir de manière indépendante et d’épouser une femme musulmane, même si cela est contraire au processus de conversion qu’il a choisi de suivre et pour lequel il a beaucoup investi. Son choix d'épouser sa femme s'est fait environ six mois après sa conversion, alors qu'il avait nié tout contact avec elle pendant le processus, et que rien n'indiquait qu'il était encore en relation avec cette femme", a-t-il ajouté, soulignant que le tribunal "Giour Kehalacha" opérait des conversions selon la stricte loi juive, dirigées par des rabbins chevronnés du sionisme religieux. "Le tribunal opère avec foi et intégrité selon la loi juive de génération en génération. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent et c'est ainsi que nous continuerons", a affirmé le rabbin.