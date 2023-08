Le PDG de Mattel, fabriquant des poupées Barbie, à l'Université de Tel-Aviv

«Mes études à l'Université de Tel-Aviv m'ont aidées à poursuivre ma route par la suite»

A l’occasion de la sortie du film à succès « Barbie », Ynon Kreiz, PDG de Mattel et alumni de l'Université de Tel-Aviv, a partagé son expérience personnelle et sa conception du leadership avec les étudiants et les professeurs de l’Université de Tel-Aviv, lors d’un entretien organisé par l’Ecole de gestion de l’Université, et mené par le Doyen de l’Ecole, le Professeur. Dan Amiram, a rapporté mardi l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué.

Sorti en juillet dans les salles de cinéma du monde entier, le film « Barbie » est basé sur la poupée emblématique créée en 1959 par la société américaine Mattel, deuxième fabricant de jouets au monde après le groupe Lego. Il marque une étape importante dans la transformation que cette société, fondée en 1945, a connu ces dernières années sous la direction de son nouveau PDG israélo-américain, Ynon Kreiz, ancien étudiant de l’Ecole de gestion de l’Université de Tel-Aviv. « C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole ici aujourd'hui, de boucler la boucle », a-t-il déclaré.

Kreiz a commencé sa carrière dans le monde des médias après des études de premier cycle en économie et gestion à l’Ecole de Management de l’UTA, et un MBA à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). «Mes études à l'Université de Tel-Aviv m'ont aidées à poursuivre ma route par la suite», a-t-il déclaré.

Kreiz a ensuite évoqué la transformation de Mattel sous sa direction ces dernières années, d'un fabricant de jouets à une entreprise de médias qui propose ses marques célèbres et appréciées sur un toute une gamme de plateformes. Selon lui, la clé du succès pour mener une grande entreprise vers le changement réside dans le choix de l'équipe de direction et la création d'un environnement qui lui permette d'exceller.

Kreiz a été le quatrième PDG de Mattel en près de cinq ans, ce qui indique les difficultés qu’a connu l'entreprise à l'époque, après des années de stagnation et de pertes importantes.

Malgré de nombreuses années passées aux États-Unis, Kreiz possède toujours des traits perçu par beaucoup comme typiquement israéliens dans son travail. « Je suis une personne « tachles » », a-t-il déclaré, « il n’y a pas de mot en anglais pour exprimer cela. L’expression la plus proche à laquelle je puisse penser est « goal-oriented », « axé sur les objectifs ». Je m'efforce de définir des objectifs et de travailler pour les atteindre, pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si c'est parce que je suis israélien, mais je suis comme ça ».