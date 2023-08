Le cabinet soutient les commandants, les soldats de Tsahal et les membres des forces de sécurité

A la lumière des récents attentats contre les Israéliens, essentiellement en Cisjordanie, la commission ministérielle pour les questions de sécurité nationale s'est réunie mardi au bureau du Premier ministre à Jérusalem.

Le cabinet politique et sécuritaire a pris une série de décisions visant à cibler les terroristes et leurs messagers et a autorisé le Premier ministre et le ministre de la Défense à agir en la matière.

Le cabinet soutient les commandants et les soldats de Tsahal et les membres des forces de sécurité dans leurs activités contre les terroristes pour la sécurité des citoyens israéliens.

Flash90 Hawara

Lundi, une femme a été tuée à bord de sa voiture sur la route du mont Hébron en Cisjordanie. Samedi, un père et son fils ont été assassinés dans une station de lavage automatique à Hawara. Les villes israéliennes sont également touchées avec le dernier attentat en date à Tel-Aviv, où un agent de la mairie a été abattu par un Palestinien de Jénine, en plein centre ville le 5 août.