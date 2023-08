Les deux hommes ont assisté à une exposition d'Aleph Farms sur l'alimentation et l'innovation « FoodTee », consacrée à la pureté des protéines alternatives

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré mardi le maire de New York, Eric Adams, à son bureau de Jérusalem. Les deux hommes se sont entretenus des "possibilités illimitées de coopération" entre la ville de New York et l'État d'Israël, dans les domaines de la technologie, de l'innovation et du tourisme.

Le maire a exprimé au Premier ministre son appréciation et son amour pour l'État hébreu. "Vous êtes un grand ami d'Israël. Vous vivez dans une ville qui est le centre intellectuel, culturel et financier du monde", a déclaré M. Netanyahou. Après la réunion, le Premier ministre et le maire ont assisté à une exposition d'Aleph Farms sur l'alimentation et l'innovation « FoodTee », consacrée à la pureté des protéines alternatives. Israël est l'un des principaux pays au monde dans le domaine des protéines alternatives, et le deuxième derrière les États-Unis en termes d'investissements privés dans ce secteur.

Lors de l'exposition, le Premier ministre et le maire ont observé des technologies alimentaires innovantes de startups israéliennes, dans le but de promouvoir une coopération fructueuse entre Israël et les États-Unis. Le Premier ministre et le maire ont dégusté différents produits alimentaires, parmi lesquels : du steak de culture, du miel végétalien et des brochettes et hamburgers à base de plantes.

Interrogé par i24NEWS sur l'impact de la réforme judiciaire sur les start-ups israéliennes aux Etats-Unis, M. Adams a répondu qu'"aucun impact majeur n'a été ressenti". "Dans la ville, nous continuons à recevoir un grand nombre de startups qui viennent à New York. Il existe une bonne relation entre les investisseurs. Encore une fois, je pense que les Israéliens trouveront une solution à ce problème. Je pense qu'ils ont déjà résolu des problèmes majeurs par le passé et que celui-ci est l'un des nombreux exemples qui jalonnent la vie de ce grand pays", a-t-il souligné.