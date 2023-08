Israël : explosion des demandes de passeports étrangers

Selon un envoyé européen, sous couvert d'anonymat, ces demandes seraient dues à la réforme judiciaire et au coût de la vie en Israël

Au cours des derniers mois, les ambassades européennes en Israël ont noté une augmentation significative des demandes de passeports étrangers et de visas d'immigration de la part des citoyens israéliens.

Selon un diplomate européen qui a souhaité rester anonyme, l'augmentation des demandes de passeports étrangers et de visas d'immigration pourrait être attribuée à des facteurs tels que la réforme judiciaire en cours et le coût élevé de la vie en Israël. Les ambassades qui font face à une explosion des demandes sont celles de la France, des Pays-Bas, de la Roumanie, du Portugal, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie et des pays baltes.

"Il y a une augmentation des demandes de passeports mais nous ne connaissons pas les motivations", a de son côté déclaré l'ambassade de France à Tel-Aviv. Contactée par i24NEWS, l'ambassade a précisé qu'elle ne disposait pas de plus de chiffres à communiquer.

À mesure que le shekel continue de décliner et que des manifestations contre la réforme judiciaire s'étendent sur plus de 33 semaines, Israël pourrait faire face à des retombées économiques significatives à long terme, préviennent les analystes. Ces conséquences pourraient inclure une dégradation de sa notation financière, un recul des investissements étrangers, et un ralentissement dans son dynamique secteur des start-ups si les tensions liées au projet de réforme ne s'apaisent pas.