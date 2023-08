Cisjordanie : un million de résidents juifs dans les implantations d'ici 2050 ?

Netanyahou s'est vu présenté un plan qui vise à créer de nouvelles villes, des zones industrielles, un hôpital et même un aéroport

Un plan audacieux visant à accroître la population juive en Cisjordanie à un million d'habitants d'ici 2050 a été présenté mercredi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce projet est l'œuvre de Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie, qui représente actuellement 170 000 résidents juifs de la région. Le plan, qui a été développé pendant un an par une équipe d'ingénieurs, d'architectes et d'autres experts, vise à créer de nouvelles villes, des zones industrielles, un hôpital et même un aéroport.

Le plan propose notamment l'expansion de plusieurs implantations existantes en Cisjordanie, vouées à devenir de véritables villes. Parmi elles, Itamar près de la ville palestinienne de Naplouse, et Avnei Hefetz près de Tulkarem. Les auteurs du plan envisagent également la réinstallation des implantations évacuées en 2005, y compris Homesh, où une yeshiva (école talmudique) a déjà été établie avec l'approbation du gouvernement actuel.

Deux nouvelles villes sont spécifiquement prévues dans le nord de la Cisjordanie : Ta'anakh, qui pourrait accueillir 30 000 résidents, et Shamir, capable d'accueillir 100 000 personnes. Les auteurs du plan croient qu'il pourrait contribuer à résoudre la crise du logement en Israël. Ils arguent que la Samarie, avec ses millions d'hectares de terres publiques inhabitées et sa proximité avec Tel-Aviv, est la clé de la solution.

Le plan promet ainsi des opportunités économiques, y compris de nouvelles zones industrielles, des lignes de train qui relieront la Cisjordanie au centre et au nord d'Israël et un hôpital pour desservir la population croissante. Il pourrait toutefois susciter de vives réactions tant au niveau national qu'international, étant donné la forte opposition de l'administration américaine aux implantations israéliennes en Cisjordanie.

Gershon Elinson/Flash90 Vue de l'implantation d'Elon Moreh, près de la ville de Naplouse en Cisjordanie.

Le plan intervient dans un contexte de tensions avec le transfert d'autorité sur certaines parties de la région, du ministre de la Défense Yoav Gallant à Betsalel Smotrich, un partisan du développement des implantations, qui est lui aussi ministre de la Défense et ministre des Finances.