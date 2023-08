"Son état est actuellement stable et bon", a précisé la directrice des maladies infectieuses de l'hôpital de Nahariya

Un homme de 50 ans a été hospitalisé au centre médical Galilée de Nahariya (nord d'Israël) après avoir contracté une maladie causée par une bactérie en Afrique.

En début de semaine, le patient est arrivé à l'hôpital souffrant d'une forte fièvre et d'une toux sèche. Alors qu'il subissait des examens aux urgences, il a déclaré au personnel qu'il travaillait au Nigeria, où un médecin local lui a diagnostiqué un paludisme et a reçu un traitement approprié. Selon lui, son état s'était d'abord amélioré, puis s'est aggravé avant de prendre la décision de se faire hospitaliser à son retour en Israël.

Western Galilee Hospital Hôpital à Nahariya

Au cours des examens effectués au centre médical, il est apparu que le patient souffrait d'une maladie infectieuse, appelée mélioïdose, causée par une bactérie courante dans les zones tropicales, principalement en Asie du Sud-Est, en Australie et dans les îles de l'océan Pacifique. Il s’est également avéré que la bactérie provoquait une pneumonie et une septicémie, une maladie potentiellement mortelle.

"Puisqu'il s'agit d'une maladie potentiellement mortelle, le diagnostic rapide et l'ajustement du traitement pour le patient étaient d'une grande importance. À ce stade, son état est stable et bon, et il continue de recevoir des soins dans le cadre de son hospitalisation", a déclaré Dr Yael Ziv, directrice de l'unité des maladies infectieuses.