Israël : le gouvernement tente de résoudre la crise des visas pour les membres permanents du clergé

Le ministère israélien de l'Intérieur tente de résoudre la crise des visas pour les membres permanents du clergé. Au cours de l'année écoulée, le ministère avait cessé de leur accorder des visas de travail et le personnel était contraint d' en obtenir sous des conditions strictes, notamment un départ du pays tous les deux ans pour une durée de six mois minimum.

Le ministère envisage de créer une nouvelle catégorie de visas pour les travailleurs, en tenant compte des considérations diplomatiques et des relations d'Israël avec les organisations religieuses. "Nous attendons cette révision depuis plus de trois ans, et aucune explication satisfaisante n'a été fournie pour justifier les changements radicaux apportés pendant cette période. Nous sommes convaincus que nous pouvons trouver une solution à long terme concernant nos visas", a déclaré David Parsons, vice-président de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem.

Flash90 Eglise St-Sepulcre à Jérusalem

Alors que le ministère tente de résoudre la crise des visas, les actes anti-chrétiens sont toujours en hausse à Jérusalem, et ce, malgré une garantie de culte que l'Etat hébreu garantit sur les lieux saints. Intrusions dans les églises, crachats sur les fidèles, des actes de vandalisme de tombes chrétiennes ou encore la destruction de symboles chrétiens. Depuis le début de l'année, seize enquêtes pour crachats ou vandalismes ont été ouvertes, selon la police israélienne. L'Etat juif compte 185 000 chrétiens, qui vivent en grande majorité à Nazareth et à Haïfa, et environ 10% à Jérusalem.