Israël : des soldates interdites de jouer de la musique pendant leur formation en raison des religieux

Une manifestation contre le sexisme aura lieu ce soir à Bnei Brak

Alors que de récents cas de discriminations contre les femmes ont choqué la sphère publique en Israël, la semaine dernière des soldates ont été interdites de jouer de la musique et de chanter pendant leur formation militaire en raison des soldats religieux qui étaient en service dans les cuisines.

"La question est en cours d'examen et, si nécessaire, les procédures seront affinées en conséquence. L'armée israélienne respecte tous ses soldats, sans distinction de religion, de race, de sexe ou de préférence sexuelle, tout en maintenant un espace respectueux pour tous les soldats et en préservant leurs droits", a déclaré un porte-parole de Tsahal.

Ce soir, une manifestation contre la montée des cas de harcèlement des femmes dans les transports publics aura lieu dans la ville religieuse de Bnei Brak. Environ 10 000 devraient y participer.

Avshalom Sassoni/FLASH90 De jeunes étudiants de yeshiva montés sur un toit à Bnei Brak

Ces dernières semaines, une série d'incidents d'exclusion des femmes dans les transports publics se sont multipliés, et de plus en plus de jeunes femmes victimes de discrimination ont décidé de lutter contre ce phénomène, y compris devant les tribunaux. Dans un bus reliant Tibériade à Ashdod, le conducteur avait ainsi demandé à des jeunes filles de s'assoir à l'arrière du véhicule et de se couvrir pour ne pas heurter la sensibilité des religieux à bord.