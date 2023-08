De nombreuses unités de secours ont été dépêchées sur les lieux

Un éboulement a eu lieu aux sources d'Ein Gedi en Israël, faisant un mort et 9 blessés dont certains dans un état grave. Plusieurs personnes se sont retrouvées coincées sous les pierres. Un petit garçon de 5 ans a succombé à ses blessures.

De nombreuses unités de secours ont été dépêchées sur les lieux. Cinq personnes ont été évacuées vers les hôpitaux dont deux enfants à l'hôpital Sheba. Des hélicoptères militaires avec les forces de l'unité 669 et les forces médicales de la Bekaa et de la Brigade Emekim ont été déployées sur Nahal David, dans la région d'Ein Gedi, pour aider au sauvetage des personnes piégées sous la roche.

Trois personnes se trouvent dans un état grave. Trois autres personnes sont moyennement blessées et quatre autres sont dans un état léger.

L'Autorité de la nature et des parcs a déclaré : "L'équipe de réserve et une unité de secours s'occupent de l'incident et des victimes. Nahal David est fermée et les visiteurs ont été évacués."