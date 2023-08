Cisjordanie : 16 suspects arrêtés et des armes confisquées par Tsahal

Des heurts ont éclaté lors des opérations

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et des Forces de défense israéliennes ont opéré mercredi soir en Cisjordanie, arrêtant 16 personnes recherchées et localisant de nombreuses armes.

Les combattants ont mené des actions pour lutter contre le terrorisme dans les villages d'Aqraba, El Power et Azon. Un fusil de chasse, un fusil de type Carlo, un couteau et des balles ont été confisquées. Par ailleurs, les suspects palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre, qui ont répondu en dispersant les manifestations et en tirant en l'air. Au cours de l'opération à Azon, des suspects ont lancé des explosifs sur les forces de l'ordre, qui ont répondu par des moyens de dispersion des foules.

A Hébron, les combattants ont arrêté un homme recherché, localisé et confisqué du matériel de propagande, et dans le village d'El Power, ils ont interrogé de nombreux hommes recherchés.

IDF Tsahal

Au cours de l'opération, des coups de feu ont été entendus dans la zone. Une personne recherchée a été arrêtée dans le village de Shukba, une arme à feu et des munitions ont été retrouvées et confisquées. Dans les villages de Zita, Shavika, Beit Sahour et Kasba à Naplouse, sept autres personnes recherchées ont été arrêtées.

Depuis plusieurs mois, de nombreux attentats sont perpétrés contre les Israéliens. Les forces israéliennes opèrent en Cisjordanie pour contrer la menace terroriste.