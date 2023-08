"Israël est une licorne", assure le maire de New York

Eric Adams a conclu son voyage de trois jours en Israël, la première depuis son élection à la mairie de "Big apple"

Le maire de New York, Eric Adams, était l'invité vedette de la "White City Soirée" à Tel-Aviv mercredi soir. Cet événement, co-organisé par les groupes Combat Antisemitism Movement (CAM), F2 Venture Capital et Ximus Forum, a rassemblé des leaders israéliens influents dans les secteurs de la technologie, des affaires et de la finance.

S'exprimant sur les relations économiques entre New York et Tel-Aviv, Adams a fait l'éloge de l'esprit innovant d'Israël. Il a également exhorté l'auditoire à s'inspirer de l'histoire d'Israël pour relever les défis actuels. "Vos ancêtres étaient les premiers entrepreneurs qui ont cru en quelque chose. Ne laissez pas leur héritage s'éteindre. Israël est une 'licorne' grâce à eux," a-t-il affirmé.

M. Adams, qui a également visité le musée de l'Holocauste Yad Vashem pendant son séjour, a abordé la lutte globale contre l'antisémitisme. "En visitant l'exposition sur l'Holocauste, j'ai compris que derrière chaque uniforme, il y avait tout un réseau de haine. Il y avait de la propagande, des tentatives de réécrire l'histoire, et des représentations déformées du peuple juif," a-t-il déclaré.

Yonatan Sindel/Flash90 Eric Adams, maire de New York, visite le Mur occidental, le site de prière le plus sacré du judaïsme dans la vieille ville de Jérusalem, le 22 août 2023

"Pour éradiquer l'antisémitisme, nous devons attaquer le problème à la racine et démanteler tous les acteurs impliqués," a-t-il ajouté.

Parmi les autres participants se trouvaient Jonathan Saacks de F2 Venture Capital, Michal Raz de Carbyne et l'entrepreneur Guy Nizan. Sacha Roytman Dratwa, le PDG de la CAM, a mis en avant l'importance des liens solides entre New York et Tel-Aviv, deux centres d'innovation mondiaux.

La soirée clôturait la visite de trois jours d'Adams en Israël, la première depuis son élection à la mairie de New York, la plus grande ville juive au monde.