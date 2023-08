Le suspect est marié et père de deux enfants. Sept victimes présumées ont déjà porté plainte

Un rabbin de yeshiva de Jérusalem a été arrêté mercredi, soupçonné de viol et d'escroquerie après s'être fait passer pour un Juif laïc afin de séduire des femmes sur Tinder. Sa garde à vue vient d'être prolongée de cinq jours.

Le suspect, citoyen américain de 35 ans, se prénomme Yossef Mordechai Frazer et enseigne dans une yeshiva pour étudiants étrangers. La police, qui a publié ce jeudi sa photo ainsi que celle qu'il a utilisée sur les applications de rencontre, affirme que l'homme, marié et père de deux enfants, a trompé ces femmes en se présentant comme quelqu'un d'intéressé par une relation à long terme, mais qu'en réalité il cherchait uniquement à avoir des rapports sexuels et en a agressé plusieurs.

L'affaire a été révélée en partie grâce à une confrontation que les victimes ont décidé d'organiser ensemble. L'une des femmes qui était en contact avec le rabbin l'a invité chez elle, où l'attendaient plusieurs autres de ses victimes afin de le confondre.

Sept femmes ont déjà porté plainte et la police recherche les autres victimes éventuelles du rabbin. Sur son profil créé au nom de Jack Segal, l'homme affirmait être éducateur de chiens d'aveugles