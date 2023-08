Bella Hadid s'en prend à Itamar Ben Gvir sur Instagram

Bella Hadid, dont le père est d'origine palestinienne, est connue pour la virulence de ses prises de position anti-israéliennes sur les réseaux sociaux

L'interview d'Itamar Ben Gvir diffusée sur la chaîne 12 mercredi n'en finit pas de faire des remous en Israël et au-delà. Les propos polémiques du ministre de la Sécurité intérieure ont notamment été relayés par le mannequin Bella Hadid qui compte 60 millions de followers sur Instagram.

Dans l'extrait traduit en anglais qu'elle a diffusé, on entend Itamar Ben Gvir dire : "Mon droit, celui de ma femme et de mes enfants de circuler sur les routes de Judée et de Samarie, est plus important que le droit à circuler des Arabes. C'est la réalité, c'est la vérité. Mon droit à la vie précède le droit de circuler des Arabes". En commentaire, le top model a écrit : "Nulle part, à aucun moment, surtout en 2023, la vie d'une personne ne devrait avoir plus de valeur que celle d'une autre. Surtout et simplement en raison de l'origine, de la culture ou simplement à cause de la haine pure."

Le ministre israélien a vivement réagi en postant sur X (ex-Txitter) un message en anglais, accusant les médias de gauche d'être à l'origine de désinformation en déformant ses propos.

"C'est ainsi que se propagent les fausses nouvelles. J'ai dit hier à la télévision que le droit des Juifs de vivre en sécurité sans être tués dans des attaques terroristes l'emporte sur le droit des Arabes de Judée et de Samarie de circuler sur les routes sans restrictions de sécurité" (...) Mais la gauche radicale israélienne a intentionnellement supprimé une partie de ma déclaration et l'a sortie de son contexte afin de me calomnier comme si j’avais fait une déclaration raciste selon laquelle les Juifs méritent plus de droits civils que les Arabes", a écrit Itamar Ben Gvir. "C’est exactement ainsi que la gauche continue d’attiser les flammes de l’incitation à la haine dans le monde contre le gouvernement israélien. En raison de leur stratégie cynique, nous assistons maintenant à une vague de haine envers Israël", a-t-il poursuivi.

Bella Hadid, dont le père est d'origine palestinienne, est connue pour la virulence de ses prises de position anti-israéliennes sur les réseaux sociaux. Dans la foulée de ce post, elle a également publié des photos tendancieuses avec des légendes insinuant qu'Israel était coupable d'apartheid envers les Palestiniens.