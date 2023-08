Hamza Abu Zeila a prêté allégeance à l'EI et tenté de convaincre son entourage que sa voie était "la bonne à suivre"

Les procureurs israéliens ont déposé vendredi matin un acte d'accusation contre Hamza Abu Zaila, résident de Rahat âgé de 20 ans, au tribunal du district de Beersheva (sud d'Israël). Abu Zaila est accusé d'être un membre de l'État islamique et d'avoir essayé de recruter d'autres personnes dans l'organisation. Il est accusé d'avoir contacté un agent étranger, d'être membre d'une organisation terroriste et de tentative de conspiration en vue de commettre un acte terroriste.

Abu Zaila a été arrêté pour interrogatoire le mois dernier dans le cadre d'une opération conjointe du Shin Bet et de la police du district sud. L'acte d'accusation déposé par l'avocat Avraham Biton indique qu'il y a environ un an, l'homme a commencé à suivre sur les réseaux sociaux des contenus concernant l'État islamique. En 2022, Abu Zaila a fini par prêter allégeance et a commencé à s'identifier comme un "moudjahid", c'est-à-dire un "combattant de la liberté religieuse". Il a essayé d'influencer son entourage pour qu'il rejoigne l'organisation. Il leur a montré des contenus en ligne et a même publié des photos et des vidéos liées à l'EI sur ses propres réseaux sociaux.

Fadel SENNA (AFP/Archives) Le drapeau du groupe Etat islamique

Lorsqu'Abu Zaila a décidé de rejoindre officiellement l'organisation terroriste, il a contacté plusieurs membres en dehors d'Israël via le compte TikTok de l'organisation. Les membres de l'EI lui ont recommandé de commettre un attentat en Israël, puisqu'il ne pouvait pas se rendre dans les zones où l'organisation opérait. L'acte d'accusation indique en outre qu'Abu Zaila a exprimé un désir explicite d'attaquer des Juifs au cours d'une conversation avec son cousin.