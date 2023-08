Des archéologues israéliens découvrent un rare bateau en bois dans la baie de Haïfa

Des dizaines de tuiles et de reliefs peints à la main dans une variété de couleurs ont également été trouvés sous l'eau.

Un bateau en bois a été découvert jeudi dans les eaux de la baie de Haïfa, dans le nord d'Israël, par le professeur Udi Galili, archéologue sous-marin, et l'équipe de photographes d'AQUAZOOM.

Le bateau transportait des bardeaux d'une usine de Marseille, en France, vers Haïfa, ou Jérusalem.

Des dizaines de tuiles et de reliefs peints à la main dans une variété de couleurs ont également été trouvés sous l'eau. Ils datent probablement de 1860 et sont arrivés de France. Selon les archéologues, une tempête aurait coulé le bateau et emporté les tuiles en Israël. Le bateau lui-même était un voilier avec une largeur de 150 pieds et un tirant d'eau de 13 pieds.