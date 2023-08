Israël : manifestations contre la réforme judicaire et la violence dans le secteur arabe

"Nous devons nous donner la main, Juifs et Arabes, et lutter ensemble pour la démocratie, pour la vie"

De nouvelles manifestations ont eu lieu à Tel-Aviv et dans d'autres villes du pays pour la 34e semaine consécutive. Orientées comme à l'accoutumée contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement, elles visent également à dénoncer la criminalité dans la société arabe, qui connaît une hausse sans précédent. Les protestations font suite à un quadruple meurtre dans la localité d'Abou Snan ainsi que l'assassinat du président de la municipalité de Tira, Abdel Rahman Kashua.

A l'occasion du rassemblement à Tel-Aviv qui a réuni 105 000 personnes selon les organisateurs , le maire de Tira, Mamon Abdel Elhi, a pris la parole. "Abdel était un homme de paix et ses assassins se promènent toujours en liberté. Le sang coule dans nos rues et le gouvernement raciste dissout la police et bloque les budgets qui devraient être consacrés à l'éducation. Ce n'est pas une erreur, c'est une politique délibérée. Celui qui a mis en place Ben Gvir n'a pas l'intention de nous protéger. Un raciste qui déteste les Arabes peut-il protéger les enfants arabes ? Nous devons nous donner la main, Juifs et Arabes, et lutter ensemble pour la démocratie, pour la vie", a-t-il déclaré.

Des milliers de personnes manifestent également à Jérusalem devant la résidence du président Herzog, tandis que d'autres se sont réunies devant le domicile du Premier ministre Netanyahou.

Ces manifestations interviennent alors que 156 meurtres ont été comptablilisés dans le secteur arabe depuis le début de l'année 2023.