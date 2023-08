Israël : l'armée va intégrer l'avion de renseignement le plus performant du monde

L'avion a la capacité de suivre avec précision plusieurs cibles sur une large zone de couverture, dans toutes les conditions météorologiques et de visibilité

Le ministère de la Défense a annoncé dimanche que Tsahal intégrerait dans les prochains mois un avion de surveillance de pointe développé par Israel Aerospace Industries (IAI). Baptisé ORON, l'appareil est le plus avancé au monde dans sa catégorie, précise un communiqué du département de recherche et développement du ministère de la Défense.

Une ancienne version de l'avion entrée en service en avril 2021 ne disposait pas des systèmes de renseignement avancés incluant une couche d'extraction automatique d'informations basée sur des algorithmes avancés et l'intelligence artificielle.

Les vols d'essai vont pouvoir commencer après l'intégration réussie de ces systèmes de renseignement dans l'avion, marquant la phase finale du développement de l'appareil réalisé conjointement avec le corps du renseignement de Tsahal ainsi que la marine.

Equipé de capteurs révolutionnaires et de systèmes C4I, l'ORON fournira à Tsahal des capacités de renseignement sans précédent sur de vastes terrains, permettant une surveillance en temps réel des mouvements au sol dans diverses conditions météorologiques et de visibilité.

Les capacités uniques du système ORON ISR incluent la capacité de suivre avec précision plusieurs cibles sur une large zone de couverture, dans toutes les conditions météorologiques et de visibilité, avec une haute précision sur de grandes distances et en temps réel, permettant une réponse décisive et rapide à toutes les menaces.

"ORON est une solution multi-domaines et multi-capteurs qui fournira à Tsahal des capacités révolutionnaires pour contrer les menaces proches et lointaines", a indiqué le lieutenant-colonel Yoed, chef de la branche de développement des avions au sein du ministère de la Défense, précisant qu'il serait utilisé par le 122e Escadron d'élite de l'armée de l'air.